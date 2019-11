Lesung : Geschichten zum Advent

Catrin Reitz. Foto: TV/Sandra Jungen

Wittlich (red) In der Casa Tony M. in Wittlich findet am Sonntag, 1. Dezember, eine Lesung in der Reihe „Lichter im Advent – der etwas andere Adventskalender“ statt. Die Autorinnen Catrin Reitz (Foto rechts) und Sandra Jungen tragen stimmungsvolle Geschichten zur Adventszeit vor.

Die Kurzgeschichte „Drei Wünsche ans Christkind“ der Wittlicher Autorin Catrin Reitz erschien in der Anthologie „Lichter im Advent“. Momentan arbeitet sie an ihrem Debütroman. Sandra Jungen lebt in der Vulkaneifel und arbeitet als Fotografin, Lektorin sowie Korrektorin und schreibt Romane und Kurzgeschichten. Ihr Debütroman „Hanna – Kriegsjahre einer Krankenschwester“ wurde im Bereich E-Book Verlagsbestseller. Der Roman wurde vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium in die Liste der Schullektüren aufgenommen. Für Kinder beginnt die Lesung um 14.30 Uhr und für Erwachsene um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sandra Jungen. Foto: TV/Sandra Jungen