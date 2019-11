Lesung : Autor stellt Mosel-Eifel-Krimi vor

Wittlich (red) Der in Traben-Trarbach lebende Autor Jens Buchner stellt am Mittwoch, 27. November, ab 19 Uhr seinen Krimi „Die Reiter der Apokalypse“ in der Casa Tony M. in Wittlich vor. Die Titelhelden Jonas und Mops Möppel mit Mary verstricken sich im neuen Roman in ihr drittes Krimiabenteuer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diesmal liegt der Hauptspielort in Wittlich. Die Krimihelden begegnen nicht nur Geistern und schwarzen Zeitlöchern, sondern vor allem dem schmalen Grat zwischen Realem und Irrealem. Am Wittlicher Busbahnhof wird Jonas Zeuge eines Bombenanschlags und entgeht nur knapp dem Tod.