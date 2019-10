Lesung : Lesung wird in die Synagoge verlegt

Wittlich (red) Der diesjährige Träger des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises Norbert Scheuer liest am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr aus seinem neuen Roman „Winterbienen“ in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich.

