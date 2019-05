(red) Im Rahmen der Ausstellung zum literarischen Schaffen von Pater Stephan aus Himmerod liest er am Sonntag, 5. Mai, um 15.30 Uhr aus dem Werk „Sudanesisches Tagebuch und andere Erlebnisse“ im Museum „Alte Mühle“.

Am selben Tag findet eine feierliche, gesungene Vesper in der Abteikirche statt. Jeweils am ersten Sonntag eines Monats sowie an kirchlichen Feiertagen findet diese besondere Gottesdienstform statt.