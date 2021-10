Autorenlesung : Lesung und Lego im Kloster Machern

Foto: Hans Krämer

Bernkastel-Kues Am Sonntag gab es im Kloster Machern zwei Lesungen aus „Im Zeichen der Zauberkugel“ mit Autor Stefan Gemmel. Er sammelt für den Aufbau einer Schule in Kadiala in Mali (Westafrika).

Die Schule in Mali war als Lego-Objekt zu bewundern. Foto: Hans Krämer