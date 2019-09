Lesung : Prümer Autor liest in Stadtbücherei

Wittlich (red) „Winterbienen“ lautet der Titel des neu erschienen Romans des Autoren Norbert Scheuer. Der Schriftsteller liest am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Wittlich. Der zum deutschen Buchpreis nominierte Roman spielt in der Eifel im Jahr 1944. Ein aus dem Schuldienst entlassener Lehrer hilft jüdischen Flüchtlingen in präparierten Bienenstöcken über die Grenze nach Belgien.

