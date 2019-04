später lesen Konzert Konzert und Rock-Stories im Jukuz Teilen

(red) „Let’s rock it out“ heißt es am Samstag, 13. April, in der Tonstation in Bernkastel-Kues. Der Colors-Bernkastel-Kues-Queeren-Jugendtreff veranstaltet sein erstes Konzert mit drei jungen Rockbands.