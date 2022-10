Lobende Worte : Letzte Lese für den Bremer Ratskellermeister Karl-Josef Krötz – Wie der Weinbau den hohen Norden mit der Mosel verbindet

Erden/Bremen Seit zehn Jahren kommt der Bremer Senatswein aus Erden. Nun geht Karl-Josef Krötz, der wie kaum ein anderer den Moselwein gefördert hat, in den Ruhestand. Bei seinem Abschied würdigten ihn unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Bremer Bürgermeister – das Ende dieser Zusammenarbeit bedeutet das aber lange nicht.

Erden und Bremen: Seit zehn Jahren durch Weinbau verbunden

Seit nunmehr zehn Jahren wird in einem gemeinsamen Projekt dieser bei besonderen Anlässen der Stadt Bremen kredenzte Wein gelesen und von Erdener Winzern exklusiv ausgebaut. An dem Projekt sind der Bremer Ratskeller, der Förderverein Römerkelter Erden, der Senat der Freien Hansestadt Bremen, die Werkstatt Bremen sowie die Stiftung Martinshof beteiligt.

Letzte Lese für Karl-Josef Krötz

33 Jahre Chef im berühmten Weintempel: Karl-Josef Krötz hat auch in schweren Zeiten an den Moselwein geglaubt

Lebenslauf : 33 Jahre Chef im berühmten Weintempel: Karl-Josef Krötz hat auch in schweren Zeiten an den Moselwein geglaubt

Stefan Justen, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bürgermeister Andreas Bovenschulte – sie alle würdigten Krötz für seine Verdienste. Malu Dreyer: „Sein Ruf geht weit über Bremen und Deutschland hinaus.“ Bovenschulte, erstmals bei der Weinlese in Erden dabei und der sich von der Landschaft und den Weinen „restlos begeistert“ zeigte, kündigte an, dass Krötz in Bremen noch eine ganz besondere Ehrung erfahren werde.

VG Bernkastel-Kues bedankt sich mit besonderem Geschenk

Krötz arbeitet seinen Nachfolger ein

Krötz, sichtlich bewegt ob all der lobenden Worte, denkt aber schon an die Zukunft. Zurzeit arbeitet er seinen Nachfolger Frederik Janus ein.

Der gebürtige Bremer studierte in Geisenheim Weinbau und Kellerwirtschaft, leitete einige Jahre einen Weinbaubetrieb in Rheinhessen und gründete in der Pfalz ein eigenes Weingut. Mit 35 Jahren ist er fast ebenso jung wie Karl-Josef Krötz, als dieser vor 33 in Bremen den hoch angesehenen Job antrat.