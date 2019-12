Konzert : „Liebe, Stolz und Leidenschaft“: ein Konzert des Musikvereins Maring-Noviand

Maring-Noviand (red) Unter dem Motto „Liebe, Stolz und Leidenschaft“ veranstaltete der Musikverein „Harmonie“ Maring-Noviand sein viertes Konzert in der St.-Remigius-Kirche.

Eingeleitet wurde der Konzertabend vom musikalischen Gast Sebastian Kurz an der historischen Voltmann-Orgel mit den Stücken „Wizards in Winter“ und „Colors of the Wind“, aus dem Disney-Film Pocahontas. Gleich im Anschluss setzte der Musikverein mit seinem ersten Stück ein Ausrufezeichen mit „Centuria“ von James Swearingen.