Weinkolumne Auslese : Liebe Weinfreunde, man sieht sich!

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Es ist Zeit für mich, Abschied zu nehmen. Und das tue ich ganz bewusst, aber auch mit etwas Wehmut an dieser Stelle.

Unsere Weinkolumne „Auslese“ war mir immer ein ganz besonderes Anliegen – ein kleiner wöchentlicher Beitrag über das Produkt, um das uns so viele Menschen beneiden. Über den Moselwein, die Moselwinzer und die Mosellandschaft zu schreiben, ist mir stets leicht gefallen. Nach 300, vielleicht 400 Kolumnen, sollte man meinen, die Themen gingen einem aus, es sei doch alles gesagt. Keine Sorge, meine Kollegen werden an dieser Stelle weiterhin die Weinkolumne mit ihren Gedanken und Anmerkungen, gelegentlich auch kritisch, füllen.

Jedes Weinjahr ist anders. Für die Winzer ist es von April bis Ende Oktober stets ein Hoffen und Bangen. Hitze und Kälte, Dürre und Nässe wechseln sich ab. So war es immer und so wird es bleiben. Und es lohnt sich immer darüber zu schreiben — ebenso über die vielen gemeinschaftlichen Veranstaltungen von Mythos Mosel bis zu den großen Weinversteigerungen in Trier. Und da ist die Politik, die sich nicht immer zur Freude der Winzer neue Gesetze und Verordnungen einfallen lässt. Es gilt ferner über Trends, Rebsorten und neue Techniken im Weinberg und Keller zu berichten, über kreative und pfiffige Marketingideen und so weiter.