Kultur : Liebeslieder im Kurpark

Manderscheid (red) Sogar die Sonne spielte mit, als die Gruppe „4ofus in den Manderscheider Kurpark einzog. Zu Beginn die Aufforderung „Let´s do it“: „Sei mal verliebt!

“. Mit „Traumvision“ und „Bei mir bist du scheen“ ging der Reigen von Liebesliedern weiter und erzählte von Lieben und Loslassen, von der großen Sehnsucht (Ganz Paris träumt von der Liebe), von Liebeserfüllung (Du hast mich ganz in der Hand) und stiller Zufriedenheit (Mein Ideal). Sängerin Anja Maxein moderierte das Programm locker und kurzweilig, auch humorvoll. Begleitet wurde Anja Maxein von Klaus Behüt­uns am Schlagzeug, Gerd Schlaf am Keyboard und Klaus Wahl am Kontrabass. Am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr, spielt das Blechbläserensemble unter Nikolai Tschotchev Musik „Von Händel bis Meachem“ . Es geht „indoor“ weiter: Am 27. September um 18 Uhr spielen Holger Best (Cello) und Bettina Anderle (Klavier), Stücke von Hellendaal, Debussy, Beethoven, Manuel de Falla und Nadia Boulanger. Foto: privat