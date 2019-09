Vereine : Viele Stimmen im Sängerheim

Burg Liederabend Männerchor„Cäcilia“ Burg (Mosel)

Auch in diesem Jahr konnten die Gäste überzeugende Stimmen erleben. Besonders der Frauenchor „Ladies in Red“ begeisterte das Publikum. Neben dem gastgebenden Chor Cäcilia Burg, der als Chorgemeinschaft mit dem Chor 1845-Frohsinn Enkirch auftrat, wirkten mit: die Chorgemeinschaft Cäcilia Reil und Frohsinn Merl, der Chor Göttschied und der Chor Hot Stones aus Reil. Konzertpianist Albert Henn begleitete den Frauenchor „Ladies in Red“ und Tenor Hansi Bucher. Heinz Christ moderierte.