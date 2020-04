Mutmacher : Lieferservice für Kajüten-Burger

Binsfeld Schnell mit dem Auto den Burger abholen, der für manche in der Region seit mehreren Generationen zum Freitagabend gehört? Oder einfach direkt nach Hause liefern lassen?

Das bietet die Kajüte in Binsfeld heute Abend an. Da der Club im Moment nicht mehr öffnen darf, gibt es heute von 18 bis 23 Uhr die Möglichkeit, sich den Kajüten-Burger liefern zu lassen oder vor Ort abzuholen.

„Die Leute essen den Burger gerne, deshalb wollen wir ihn trotzdem noch anbieten. Generell ist es im Moment wichtig, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern was draus zu machen“, so Inhaber Rene Schneider. Die Resonanz bisher sei sehr positiv gewesen und es gebe auch schon viele Vorbestellungen.

Der Lieferservice fährt in folgende Orte: Arenrath, Beilingen, Binsfeld, Herforst, Landscheid, Niederkail, Spangdahlem und Speicher. Die Vorbestellung ist auf www.tickettailor.com/events/kajuete/364762 möglich. Vor Ort in Binsfeld kann das Angebot jeder in Anspruch nehmen.