Zeitgeschichte 8. Oktober 1848: Tausende für Demokratie auf dem Paulsberg bei Lieser

Lieser · Vor 175 Jahren, am 8. Oktober 1848, trafen sich demokratisch gesinnte Menschen an der Mosel. Vorbild dieser Großveranstaltung bei Lieser war das Hambacher Fest in der Pfalz.

03.10.2023, 17:00 Uhr

Auf dem Paulsberg bei Lieser steht die Paulskirche. Foto: Wolfgang Schmitt-Kölzer

Von Wolfgang Schmitt-Kölzer

„Heute fand in unserer Nähe, auf einer Hochebene zwischen Lieser und Wehlen, genannt der Pauls­berg, vielleicht die großartigste Volksversammlung der Rheinprovinz statt. Nach der mäßigen Schätzung waren 10–12.000 Menschen unter dem lachendsten Himmel vereinigt. Von Trier, Schweich, Neu­magen, Tritten­heim, Mülheim, Lieser, Cues, Bernkastel, Wehlen, von der unteren Mosel bis Cochem hinab, aus Wittlich und dem Hochwalde, aus Bitburg, vom Huns­rücken und aus dem Fürstentum Birkenfeld waren die Demo­craten in Scharen, meist unter Fahnen, mit Musik­chören und Liedertafeln herbeigeströmt. […] Redner des Tages waren Coblenz aus Bernkastel, Grün von Trier, J. B. Mayer von Trier, ein Bauer von Ehrang und ein Geistlicher. Die größte Ruhe und Ordnung, die würdevollste Haltung zeichnete diese Riesenversammlung von Anfang bis zu Ende aus. Höchst erfreulich war besonders die große Theil­nahme seitens der Frauen.“