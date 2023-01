Nachgehakt : Lost Place in Lieser: Wie es mit dem verlassenen Haus am Moselufer weitergeht

Lost Place in Lieser: Wie es mit dem verlassenen Haus am Moselufer weitergeht

Die Natur wuchert um das verlassene Haus in der Moselstraße in Lieser. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Lieser Rund 20 Jahre ist es immer mehr zum Schandfleck im schmucken Moselort Lieser geworden: ein unbewohntes Haus in der Moselstraße, das mittlerweile heruntergekommen und überwuchert ist. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu dem Gebäude.

Wer von Maring-Noviand kommend nach Lieser hineinfährt, sieht es sofort: ein verlassenes, heruntergekommenes Haus, gleich links der Moselstraße in der Nähe des Ufers neben dem Weingut Thanisch. In seiner Blütezeit ist es sicher schön gewesen: schlichte, graue Steine, viele Fenster, dazu ein großer Garten und im Hintergrund die Weinberge.

Das verlassene Haus in Lieser wird im Internet als Lost Place aufgeführt

Jetzt macht es eher einen gespenstischen Eindruck. Leicht vergilbte Rollläden bedecken einen Teil der Fenster, manche hängen schief. Auf der Terrasse liegt ein umgekippter Holztisch. Die Tür ist zwar geschlossen, aber in einem Fenster im Erdgeschoss fehlt der obere Teil der Scheibe. Der Garten ist verwuchert, etwas Müll liegt herum. Das Dach des Anbaus scheint eingestürzt zu sein. So wirkt es jedenfalls von außen, denn das Gelände ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Nur ein paar hübsche, weiße Spitzengardinen erinnern daran, dass dort einmal Leben war.

Kein Wunder, dass das Haus bei einer Recherche nach sogenannten Lost Places – also verlassenen Orten – in einem Internetportal auftaucht. Dort wird es sogar als „perfekte Kulisse eines Horrorfilms“ beschrieben. Das Foto in dem Portal ist allerdings schon etwas älter. Ein weißes Auto steht darauf noch im Garten des Hauses, ebenfalls überwuchert. Das ist mittlerweile verschwunden.

Wie es mit dem Gebäude am Moselufer weitergehen soll

Bis jetzt. Denn im vergangenen Jahr ist der alte Eigentümer des Hauses gestorben. Die Erben behalten das Gebäude nicht. Jochen Kiesgens Kenntnisstand ist: „Sie befinden sich in Verkaufsverhandlungen oder haben es schon verkauft.“ Und was ist mit dem alten weißen Auto geschehen, das lange im Garten stand? Auch das sei verkauft worden, berichtet der Ortsbürgermeister. Es tut sich also was in der Moselstraße in Lieser.