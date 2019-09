Festfeuerwerk : Lieserer Festausschuss distanziert sich

Lieser Von der beim Festzug in Bernkastel-Kues gefallenen Äußerung „Nächsten Sonntag Feuerwerk in Lieser, derselbe Feuerwerker, aber trocken“ (TV vom 4. September) distanziert sich der Festausschuss des Wein- und Straßenfestes in Lieser.