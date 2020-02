Kommunalpolitik : Lieserer Rat spricht über Etat

Lieser Mit dem Haushalt 2020 und einer Beleuchtungsanlage am Damm befasst sich am Donnerstag, 11. Februar, der Lieserer Gemeinderat. Die Sitzung beginnt um 19Uhr in Lieser im Sitzungssaal der Alten Schule.