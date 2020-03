Wettbewerb : Lieserer trommeln für die schönste Weinsicht

Lieser Mit Gewinnspielen und vielen Aktionen will das Dorf eine Auszeichnung des Deutschen Weininstituts gewinnen.

Alle vier Jahre prämiert das Deutsche Weininstitut die schönste Weinsicht in Deutschland. Aus allen Anbaugebieten nehmen Orte teil, die einen schönen Aussichtsplatz haben. Lieser tritt in diesem Jahr als einziger Ort des Landkreises Bernkastel-Wittlich mit der Aussichtstelle Hambuchhütte an. Das schweißt das Dorf zusammen. Viele Weingüter, Restaurants/Hoteliers und andere Geschäftstreibende spenden Preise für Gewinnspiele, damit die Leute sich an der Online-Abstimmung beteiligen, die an diesem Sonntag endet. Von der Aussichtsstelle unterhalb der Hambuchhütte in Lieser kann man in ein Stück Erdgeschichte blicken. Denn von dieser Stelle schaut man in das Moseltal hinein und sieht Erhebungen des Rheinischen Schiefergebirges, die schon über 400 Millionen Jahre alt sind. Im Wettstreit um die Schönste Weinsicht 2020, die das Deutsche Weininstitut auslobt, muss sich dieser Aussichtspunkt mit weiteren vier Mitbewerbern aus der Moselregion messen, unter anderem mit der Wetterstation Klüsserath und dem Gipfelkreuz Calmont.