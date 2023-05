ÖPNV: Freie Bahn für Linienbündel im Hunsrück und in Wittlich Bei einer Gegenstimme angenommen – Kreistag Bernkastel-Wittlich stimmt für Vergabe neuer Busverbindungen

Unter der Woche im Ein-Stunden-Takt und am Wochenende im Zwei-Stunden-Takt mit dem Bus fahren: Das ist das Ziel der Neuregelung des Öffentlichen Nahverkehrs in Rheinland-Pfalz. Mit dieser Mobilitätswende soll der ÖPNV attraktiver gemacht werden, damit gerade im ländlichen Bereich öfter mal der Umwelt zuliebe auf das Auto verzichtet wird. Seit 2019 werden deshalb die Linienbündel in der Region neu geordnet (wir berichteten mehrfach). Dem geht jeweils eine Ausschreibung voraus, die von den zuständigen Gremien beschlossen werden muss. Diese Ausschreibung setzt die entsprechenden Verläufe der Linien mit den jeweiligen Haltestellen und Taktungen fest und gilt für zehn Jahre.