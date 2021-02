Kreisausschuss : Linienbündel: Kreis stimmt zu

Bernkastel-Wittlich (will) Der Kreisausschuss hat in seiner zurückliegenden Sitzung der Vergabe des Bus-Linienbündels Eifel-Kondelwald an eine Bietergemeinschaft aus drei Unternehmen zugestimmt.

Wie der Volksfreund berichtete, hatte zuvor der Verkehrsverbund Region Trier die Vergabe an den Zusammenschluss beschlossen.