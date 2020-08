Kommunalpolitik : Gegen Rechtsextreme: Eilantrag wird abgelehnt

Bernkastel-Wittlich Melanie Wery-Sims wollte mit einem Eilantrag im Kreisausschuss bewirken, dass der Kreis sich gegen jede Form von Rechtsextremismus stellt. Doch der Antrag scheiterte.

(will) Der Kreisausschuss sollte dem Kreistag empfehlen, sich öffentlich gegen jegliche Form des Rechtsextremismus zu stellen. So lautete der Tenor eines Eilantrags, den Ausschussmitglied Melanie Wery-Sims (Die Linke/ÖDP) rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn per E-Mail stellte und in der Sitzung mündlich begründete.

Allerdings ohne Erfolg: Nach einer mehr als halbstündigen Diskussion unter den Ausschussmitgliedern wurde der Antrag abgelehnt, lediglich Wery-Sims selbst hatte dafür gestimmt.

Der Grund für die Ablehnung sind allerdings nicht rechtsextreme Tendenzen innerhalb der Politiker, sondern vielmehr, dass die formalen Gründe für einen Eilantrag nicht gegeben waren, da der Antrag ohne Nachteile für den Landkreis aufschiebbar war.

Die Antragstellerin wollte bewirken, dass der Kreis ein Zeichen setze gegen die sonntäglichen Demonstrationen sogenannter Corona-Rebellen am Wittlicher Lieserufer. Das Ablegen eines abgetrennten Schweinekopfs mit dem Schriftzug NSU in einem Wittlicher Industriegebiet (wir berichteten) hänge ebenfalls mit den Demos zusammen, man müsse das ernst nehmen, so Wery-Sims, die sonntags zu den Gegendemonstranten auf dem Platz an der Lieser zählt.

Dass sich der Kreis in der Vergangenheit bereits deutlich gegen Rechts positioniert habe, sei nichts Neues, so zum Beispiel Gertrud Weydert (Die Grünen), das habe man am Beispiel Gonzerath gesehen, als die NPD dort ein Schulungszentrum habe aufbauen wollen. Unter anderem Bettina Brück (SPD) pflichtete Weydert bei: „Eine Eilbedürftigkeit sehe ich hier nicht, aber wir stellen uns jederzeit gegen rechtsextreme Tendenzen.“