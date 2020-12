Soziales : Lions Club erfüllt Kinderwünsche

Wittlich (red) Auch in diesem Jahr konnte der Lions Club Mittelmosel zusammen mit dem Deutschen Kinderschutzbund DKSB Bernkastel-Wittlich seine Aktion zugunsten der Kinder in der Region ausrichten. Die Corona-Krise hat es nicht ermöglicht, die normale Wunschzettel-Aktion mit anschließender Geschenkübergabe zu veranstalten.

Dafür werden an die Kinder Geschenkgutscheine übergeben, die in lokalen Spielzeugläden eingelöst werden können. Da die Kinder in der nächsten Zeit, bedingt durch den Lockdown, verstärkt Zuhause verbringen müssen, könnte neues Spielzeug sicherlich helfen, die schwere Zeit zu überbrücken. Die Aktion wird schon seit Beginn durch Andrea Lorenz koordiniert und vor Ort umgesetzt. Der Lions Club Mittelmosel bedankt sich für die hervorragende Unterstützung der Mitarbeiterinnen des Mehrgenerationenhauses. Foto: Privat/DKSB