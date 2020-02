Spende für Bedürftige : Lions Club Mittelmosel unterstützt Wittlicher Tafel

Auch 2019 konnten die Kunden der Wittlicher Tafel sich auf die Weihnachtstüten des Lions Club Mittelmosel freuen. Bereits in den Anfangsjahren der Wittlicher Tafel bereitete der Lionsclub vor Weihnachten den Kunden eine Freude und verschenkte Lebensmittelpakete. Seit einigen Jahren sind aus den Lebensmittelpaketen rund 200 Weihnachtstüten geworden, die - gefüllt mit dringend benötigten Hygieneartikeln – an den beiden Lebensmittelausgaben vor Weihnachten an die Tafelkunden verteilt werden. Hygieneartikel sind bei der Tafel ebenso eine wertvolle Unterstützung und werden von den Kunden sehr gerne angenommen. Die Tüten wurden im Vorfeld bei der Firma Bungert in Wittlich gepackt und so manches kleine Präsent aus dem Hause Bungert beigelegt. Die Ausgabe der Tüten übernehmen bereits seit Jahren die Mitglieder des Lions Clubs selbst. Die Wittlicher Tafel bedankt sich im Namen ihrer Kunden ganz herzlich für die großartige Unter-stützung. Foto: TV/Bungert Pressestelle