Liss : Lastenfahrräder für den Hunsrück

Ich will ja nichts sagen,

aber verkehrsmäßig sind wir auf dem Hunsrück irgendwie immer noch abgehängt. Der Ausbau der B 50 neu in Richtung Büchenbeuren lässt auf sich warten – mit der Folge von Rückstaus am Kreisverkehr Belginum. Der Flughafen Hahn wirkt so, als hätten die Trierer den chinesischen Hähnen die Flügel als Flieten weggegessen, außer nachts, da wecken mich die dicken Brummer immer auf, wenn sie gefühlt in zehn Meter Höhe über unser Hausdach fliegen. Und jetzt kommen die Eisenbahner mit ihrer Hunsrückquerbahn auch nicht in die Pu­schen.