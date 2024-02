Kolumne Liss Pastor, Allez hopp!

Aber der Pfarrer hat ja Seelsorge immer auf verschiedene Art und Weise praktiziert, nicht nur nach strenger katholischer Sitte. Mit seinen Zaubertricks hat er zusätzlich die Seelen der Kinder erwärmt. Und als Geistlicher in der Bütt hat die rheinische Frohnatur in der Fastnachtszeit die Menschen zum Lachen gebracht. Wann hat man in der Kirche schon mal gesungen „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel?“ Da hat’s eine Fastnachtsmesse von Jakob gebraucht. Und die Morbacher Dilldappen in ihrem roten Wams haben damals – es ist schon ein paar Jahre her – fleißig und mit viel Inbrunst mitgesungen. Apropos Dilldappen: Die trauern am meisten über den Weggang des Morbacher Pastors. Denn nachdem er bei der Hundheimer Kappensitzung mal wieder einen super Vortrag gehalten hat, haben ihn die Morbacher Narren schon für Karneval nächstes Jahr angedacht. Statt der fünf eigenen Vorträge der Morbacher Karnevalisten wie dieses Jahr würde es dann sechs geben. Außer den eingekauften aus Monzelfeld, Gonzerath und Mainz. Aber die Morbacher Dilldappen fahren den Pastor bestimmt mal besuchen und verpflichten dann noch saarländische Karnevalsgruppen. Und dann heißt es statt Helau und Allemol im Morbacher Karneval im kommenden Jahr zusätzlich: Allez Hopp!,