Liss : Stachelbeine

Ich will ja nichts sagen,

Doch das schlimmste: Der Anblick von Männerbeinen in Shorts. Kurze Hosen in blau, oliv oder beige, aus denen stachlige Oberschenkel herausschauen und über massive Knie in genauso stachlige Waden und Schienbeine übergehen, bevor beige Strümpfe das Schauspiel beenden. Wenn es heiß ist, wollen Männer nicht mehr gut aussehen für uns Frauen, sie wollen es einfach nur luftig haben.