Kolumne Liss : Fasnachtsnachhilfe aus Gonzerath

Ich will ja nichts sagen, aber zu Fastnacht merkt man ja immer, was so die Leute bewegt. Zum Beispiel in Gonzerath. Dort haben die Büttenredner beklagt, dass die Holländer aus ihrem schönen Ort wegziehen.

Naja, wer so die flache Landschaft, die Nähe zum Meer und den Käsegeruch gewöhnt ist, der tut sich im Dorf der Achtelche schwer.

Aber andere, die zieht es nach Gonzerath. Zum Beispiel die Morbacher Dilldappen, deren Präsident schon mal die Herrschaft über die Hejele übernommen hat. Zwar erstmal nur für die Kappensitzung, aber wer weiß? Dann „bricht“ ein Landwirt seine Kuhställe in Morbach ab und weidet sein Vieh künftig auf den Weiden unterhalb des Schackbergs. Das lässt schon tief blicken. Wird Gonzerath etwa zum neuen Trendort auf dem Hunsrück?

Was dafür spricht: Ich habe flüstern hören, dass Bürgermeister Andreas Hackethal überlegt, in Gonzerath ein Übergangsdomizil für seine Verwaltung einzurichten.

Denn im Morbacher Rathaus haben die Möhnen derzeit das Sagen und die ganzen Beamten erst einmal Sendepause. Aber trotzdem haben die viel zu tun, habe ich mir sagen lassen. Deshalb sollen die Morbacher Beamten ihren Schweiß künftig jedes Jahr über die Fastnachtstage im ehemaligen Gasthaus zur Linde vergießen, das zum Ersatzrathaus umgebaut wird. Das hat viele Vorteile: Wenn man den Gonzerathern Büttenrednern glaubt, fühlt sich der Bürgermeister auf dem Traumschleifchen Butzel-Kewes-Weg so richtig wohl:

Das garantiert auch den Rathausbediensteten eine gute Atmosphäre. Sie können dort in den Schaufenstern des Restaurants so tun, als ob sie arbeiten, haben aber trotzdem noch die Hotelbetten, um sich zum Mittagsschlaf zurückzuziehen. Bei Schimpisch nebenan steht den größten Teil des Jahres der alte Dorfsaal leer, der eignet sich fantastisch für Sitzungen und Konferenzen. Und wenn an Fastnachtsdienstag der Zug auf „die Lunn“ einbiegt, dann wissen die Beamten: Morgen geht es aus dem schönen Gonzerath zurück nach Morbach.