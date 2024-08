Kolumne Liss Hunsrücker Intelligenz

Genauso ist es mit anderen Hunsrücker Qualitäten, jetzt, wo der Herbst und die Erntezeit beginnt. Kirschen und Erdbeeren zu Marmelade kochen, das habt ihr bestimmt schon erledigt. Aber in Kürze geht es los mit Kartoffeln, Äpfel und Birnen. Obst einkochen, aus den Äpfeln Viez keltern – mein Hermann macht das am liebsten – in den Wald gehen und Pilze sammeln, das sind doch alles Sachen, von denen wir froh sind, dass wir die von unseren Großeltern abgeguckt oder gelernt haben. Und dass das voll im Trend ist, das hat ja auch die Vielfaltsmesse Querbeet in Weiperath gezeigt, bei der so viele sich für Sämereien, Alpakawolle und Tomatenpflanzen interessiert und Vorträgen gelauscht haben, wie man seinen Garten am besten hegt und pflegt.