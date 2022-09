Liss : Saarländer Wasser

Ich will ja nichts sagen, aber wir können froh sein, dass wir das Saarland haben. Es muss schon schlimm kommen, dass ich so etwas sage, aber wenn die Primstalsperre dort nicht wäre, wo aus irgendwelchen Gründen trotz der Trockenheit immer noch Wasser ist, dann hätten wir auf der rheinland-pfälzischen Seite bald schwarze Füße.

Denn dann hätten wir so wenig Wasser, dass wir irgendwann nur noch die sichtbaren Teile unseres Körpers waschen könnten und mit schwarzen Füßen in geschlossenen Schuhen laufen würden, damit die keiner sieht. Kinders: Wasser ist knapp! In Thalfang ist Rasen sprengen und Pools füllen bald schon nicht mehr erlaubt. Sogar die Feuerwehren müssen bei ihren Übungen dann so tun, als ob Wasser aus ihren Schläuchen kommt. Mit Wasser spritzen dürfen die nicht mehr.