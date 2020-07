KOlumne : Wer bekommt den Sessellift?

Ich will ja nichts sagen,

So einen Skywalk haben wir auf der Spitze des Erbeskopfs schon lange, wir nennen ihn Windklangskulptur. Nach dem Blick in die Ferne kommen die Besucher des schönen Hunsrücks auch locker wieder runter, im Sommer per Sommerrodelbahn und im Winter – jedenfalls, wenn Schnee liegt – kann man rutschen, so wie sich die Osann-Monzeler das auch vorstellen.