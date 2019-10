Kultur : Wanderung für Kulturliebhaber

Brauneberg (red) Die Mosellandtouristik des Ferienlandes Bernkastel-Kues bietet am Freitag, 1. November, ab 14 Uhr eine literarische Wanderung für Natur- und Kulturliebhaber an. Ausgangspunkt ist die Gemeinde Brauneberg, in der das frühere Franziskanerinnenkloster Filzen liegt.

