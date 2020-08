Veranstaltung : „Livemusik am Moselufer“: Neue Eventreihe startet in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach An zwei Donnerstagen im August, 13. und 27. August, und an zwei Donnerstagen im September, 10. und 24. September, jeweils von 17 bis 21 Uhr, wird das Moselufer in Trarbach am Musikpavillon zu einer tollen Open-Air-Location in wunderschöner Kulisse verwandelt.

Für eine bunte Mischung an Live-Musik ist bestens gesorgt. Den Auftakt am Donnerstag, 13. August, macht der Trierer Barde Andreas Sittmann. Er singt und spielt Hits und Evergreens der 70er Jahre, dazu Lieder aus seinem Programm „Sittmann singt Mey“ und natürlich irische Folksongs. Am Donnerstag, 27. August, spielt die Band Handmade3. Das Repertoire der drei Musiker ist abwechslungsreich: von Schlager über Folk bis hin zu Rock und Pop. Musik im Doppelpack gibt es am 10. September: Die Band nimm4-A-cappella von der Mosel besteht aus vier Freunden aus Traben-Trarbach und eröffnet mit ihren Stimmen den Abend. Anschließend bietet das verrückte Kult Trio The Beat Pack einen heißen Ritt von den wilden Fifties bis zu den Swinging Sixties! Die Eventreihe abschließen wird die Band Play My Favourites am 24. September. Sie sind bekannt für ihre akustischen Coverversionen zum Mitsingen sowohl von weltbekannten Größen als auch von aktuellen Chartstürmern. Zu den jeweiligen Abenden darf ein gutes Glas heimischer Moselwein natürlich nicht fehlen. Die Eventreihe wird von Vereinen aus Traben-Trarbach und Winzern unterstützt, welche sich um das leibliche Wohl auch mit moseltypischen Köstlichkeiten kümmern werden.

„Nach vielen Wochen und Monaten, in denen die vielen Wein- und Straßenfeste in unserer Ferienregion abgesagt wurden, nun endlich nochmal eine tolle Gelegenheit, ein paar gesellige und unbeschwerte Stunden mit einem guten Glas Wein in einzigartiger Atmosphäre zu verbringen“, so Kirsten Haag von der Tourist-Information.