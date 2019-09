Verkehr : Eine Umleitung für die Umleitung

Traben-Trarbach/Zell Bei Zell wird die B 421 drei Wochen für LKW und eine Woche für PKW wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Das hat erhebliche Konsequenzen für den Verkehr vom Hunsrück nach Traben-Trarbach.

Wer mit dem Auto vom Hunsrück nach Traben-Trarbach will, hat es derzeit nicht leicht. Denn da die Schottstraße in der Ortslage saniert wird und daher voll gesperrt ist, wird der Verkehr derzeit über die B 421 nach Zell umgeleitet. Bald wird sich die Umleitungsstrecke jedoch verlängern. Denn die B 421 wird wegen Straßenbauarbeiten ab Montag, 23. September, für den LKW-Verkehr ebenfalls bis zum 13. Oktober gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Laster und Sattelschlepper müssen in dieser Zeit über die L 202 nach Blankenrath und Strimmig und anschließend über die K 36 nach Bruttig-Fankel (alle drei Orte liegen im Landkreis Cochem-Zell) fahren, um sich dann an der Mosel auf den von dort 46 Kilometer langen Weg in Richtung Traben-Trarbach zu begeben. Wer sonst von der B 327 über Irmenach an die Mosel will, fährt laut Routenplaner 13 Kilometer bis Traben-Trarbach. Mit der neuen Baustelle verlängert sich die Strecke für LKW, die der Ausschilderung folgen, auf fast 90 Kilometer.