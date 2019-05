UNFALL : LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa. Foto: dpa/Carsten Rehder

Salmtal (red) Die Polizei sucht einen LKW-Fahrer, der am Montag, 27. Mai, nach einem Unfall auf der L 50 geflüchtet ist. Gegen 16.05 Uhr streifte der Lastwagen in Höhe der IGS Salmtal mit seinem Außenspiegel den eines entgegenkommenden Busses, so dass beide Spiegel beschädigt wurde.

Laut Auskunft der Polizei hatte der LKW-Fahrer sich nicht ans Rechtsfahrgebot gehalten. Dann sei er nach einem kurzen Gespräch mit dem Busfahrer in Richtung Dreis weitergefahren, ohne jedoch seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem LKW handelte es sich laut Polizei um ein orangefarbenes Fahrzeug mit Kranaufbau.