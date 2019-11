Energie : Grüner Strom im Landkreis

Wittlich/Bernkastel-Kues Der elektrische Strom wird von Manderscheid bis Thalfang immer grüner, stellen regionale Experten fest. Bei der Windkraft hat sich die Konzentration auf wenige große Flächen als sinnvoll erwiesen. Der Strombedarf wird aber durch die E-Mobilität steigen.

Die Lage im Landkreis: Wie ist die Situation im Landkreis Bernkastel-Wittlich? Ist die Lage hier auch so dramatisch, wie sie in Berlin dargestellt wird? Ein Paradebeispiel für den gebündelten Ausbau von Windkraftanlagen ist die AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) Energie Bernkastel-Wittlich, die am Ranzenkopf die Planung von Windparks begleitet und ihren Sitz in der Kreisverwaltung hat. Der Ranzenkopf erstreckt sich über den Südosten der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in Richtung Einheitsgemeinde Morbach und gilt als besonders windhöffig. Mit diesem Begriff werden diejenigen Gebiete bezeichnet, in denen auch tatsächlich über das Jahr verteilt genug Wind weht, um eine Windkraftanlage kostendeckend zu betreiben.