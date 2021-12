Verkehr : Moselbrücke bei Lösnich wird grundlegend saniert

An der Moselbrücke bei Lösnich brauchen Autofahrer Geduld und Zeit. Foto: Strouvelle Christoph

Lösnich Der Bau des Hochmoselübergangs bringt auch Veränderungen für bislang kleinere Straßen. So wird die Straße über die Moselbrücke bei Lösnich zur Bundesstraße hochgestuft. Bevor der Bund sie übernimmt, muss das Land sie in Schuss bringen. Was wird gemacht?