Vereine : Lösnicher Musiker spielen für die Hochwasserhilfe

Der Musikverein „Heimattreu“ Lösnich beim Auftritt in Veldenz während des Benefizweinfests für die Flutopfer an der Ahr. Foto: Joachim Schwaab

Veldenz/Enkirch/Lösnich (red) Der Musikverein „Heimattreu“ Lösnich hat in Veldenz beim in kurzer Zeit aus dem Boden gestampften Benefiz­weinfest für die Flutopfer an der Ahr gespielt.

Es war ein Gemeinschaftskonzert mit dem Orchester VMO Veldenz. Dirigent Otmar Görgen ist in beiden Vereinen tätig.

Insgesamt hat der MV Lösnich in acht Tagen drei Auftritte absolviert. Der erste war in Enkirch beim „Musikalischen Sommer“. Dort dirigierte Thomas Daun. Auch bei einem der „Weinfeste der Mittelmosel“ unterhielten die Musiker die Gäste. Im Lösnicher Weingut Kiebel spielten sie bei schönem Wetter etwa 100 Minuten lang.