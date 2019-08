Wittlich : Lohnt sich die neue Toilette an der Lieser?

Wittlich Seit Oktober 2018 gibt es in Wittlich ein neues öffentliches Klo. Aber wird das Häuschen so häufig genutzt, wie erwartet? Die Stadt hat nun ihre erste Bilanz gezogen.

Es war eines der am meisten diskutierten Themen im Wittlicher Bauausschuss im letzten Jahr: die neue öffentliche Toilette an der Lieser (der TV berichtete). Sie kostete rund 140000 Euro. Seit Oktober 2018 ist sie nutzbar. Wie oft muss so ein Häuschen nach der Eröffnung benutzt werden, damit es sich rechnet? Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt Wittlich, erklärt jedenfalls, die Errichtung der Toilette habe sich in der Form als richtig erwiesen. „Die Besucherzahlen schwanken zwischen 401 im Januar und 655 im Juni. Im Juli wurde die Toilette bisher 780 mal aufgesucht.“