Selbst angebaut, eingelegt, eingekocht So schmeckt der Traben-Trarbacher Wochenmarkt

Wenn sich Ananas- und Cocktailtomaten in der Sonne aalen und es auf dem Platz am Alten Bahnhof in Traben-Trarbacher nach Salami, Rohessern und frischem Brot duftet, dann ist Marktzeit. Jeden Donnerstagmorgen versammeln sich hier Marktleute aus der Region, um ihre Spezialitäten auszubreiten: ob Steak oder Schinken, Puddingteilchen, Propolis-Creme oder Paprika.