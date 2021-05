Landleben : Gute Ideen enden nicht an der Kreisgrenze - und werden von der EU gefördert

In Eigenregie haben Hühnerfans am alten Sportplatz in Bleckhausen ein Hühnerhaus mit Gehege gebaut. Das Projekt wurde durch Leader gefördert. Foto: dpa/Harald Tittel

Daun/Wittlich/Cochem Vorschläge machen, Konzepte entwickeln: Die Lokale Aktionsgruppe Vulkaneifel vereint drei Landkreise. Mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung ist nun der Startschuss für die Projektarbeit der kommenden Förderperiode gefallen.

(will) Auf geht’s in die nächste Runde: Mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Lokale Aktionsgruppe Vulkaneifel in die Vorbereitungen zur nächsten Förderperiode gestartet, die von 2023 bis 2027 läuft. Für die Bewerbung um die Förderung ist ein Konzept erforderlich, die sogenannte Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (Lile).

Drei Kreise sind in der LAG Vulkaneifel vereint (siehe Info). Für Julia Gieseking, Landrätin des Vulkaneifelkreises, ist das keine Erschwernis: „Gute Ideen enden nicht an der Kreisgrenze.“ Das sieht auch Manfred Schnur, Landrat des Kreises Cochem-Zell, so. Die Menschen müssten künftig regional denken. „Wir werden feststellen, dass lokale Grenzen sich auflösen, wir müssen regional denken.“ Die Digitalisierung werde eine entscheidende Rolle spielen. Für Julia Gieseking hat „Corona gezeigt, dass die Digitalisierung auch Möglichkeiten biete für viele Bereiche“. Digitale Ideen müssten gefördert werden. Ihr Kollege aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich, Gregor Eibes, möchte, dass künftig auch an den Schwerpunkt Dorfentwicklung gedacht wird, da die Menschen – auch wegen Corona – verstärkt aufs Land ziehen. „Diese Situation müssen wir nutzen, die Infrastruktur in den Dörfern muss gefördert werden.“ Als ein Beispiel nennt Eibes Bürgerhäuser, die als Co-Working-Arbeitssplätze genutzt werden könnten. „Wir müssen uns da völlig neu aufstellen, völlig neue Ideen entwickeln.“ Weitere Punkte sind für Eibes neben der Digitalisierung der Ärztemangel, ÖPNV, E-Mobilität und der Tourismus. Gregor Eibes hat den Wunsch, dass es niederschwellige Förderangebote gibt, die das Ehrenamt stärken.