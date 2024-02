Knöllchen im Karneval Auf diesen Straßen in Longkamp dürfen Besucher einfach niemals parken

Longkamp · Erneut sind Falschparker an Karenval in Longkamp schriftlich verwarnt oder gar abgeschleppt worden: Der Ärger ist groß, denn es mangelt vermutlich nicht am Willen, korrekt zu parken.

23.02.2024 , 06:16 Uhr

Wer auf einer Straße parkt, die dafür zu schmal ist, riskiert einen Strafzettel. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Am Karnevalssonntag feierten die Longkamper und veranstalteten einen Umzug. Viele Freunde und Verwandte kamen zu Besuch, um mit zu feiern. Aber die Feierlaune wurde an diesem Tag ein wenig getrübt: Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde rückte aus und kontrollierte, ob die Autos im Ort alle vorschriftsmäßig geparkt waren. Und Parkplätze waren an diesem Tag rar.