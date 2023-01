Schulbus ist überfüllt : Lieber Elterntaxi als Bus: Mit den Öffentlichen kommen Kinder in Longkamp zu spät zur Schule

Foto: dpa/Peter Gercke

Longkamp Die Busprobleme in Longkamp wollen nicht enden. Seit vergangenem Herbst gibt es zeitweise Verzögerungen, die Kinder kommen nicht rechtzeitig in den Unterricht – auch ohne Baustelle auf der B50. Jetzt könnte es aber eine Lösung geben.

In Longkamp gibt es weiterhin Probleme bei der Busbeförderung der Schulkinder. „Mittlerweile haben wir uns mit Nachbarn organisiert und fahren unsere Kinder mit eigenen Fahrzeugen in die Schule“, sagt ein verärgerter Familienvater gegenüber dem Volksfreund. Der Grund, warum die Kinder statt mit dem Bus mit dem „Elterntaxi“ in die Schule gefahren werden? Ein Bus kommt aus Sicht der betroffenen Eltern nicht pünktlich genug, um die Kinder rechtzeitig zum Schulbeginn nach Bernkastel-Kues zu bringen. Das Problem besteht seit Ende der Sommerferien 2022 (wir berichteten). Damals gab es Probleme mit Baustellen, die aber inzwischen aufgehoben sind.

Welcher Schulbus von Longkamp ist betroffen?

Es geht um die Busverbindung, die um 7.09 Uhr in Longkamp startet. Dieser Bus fährt dann nach Monzelfeld. Dort müssen die Kinder aussteigen und auf einen Bus der Linie 311-612 warten, der sie weiter mitnimmt und bis zum Schulzentrum Bernkastel-Kues fährt.

Und genau dieser Verbindungsbus, so berichten die betroffenen Eltern, komme oftmals zu spät an, weshalb die Kinder erst kurz nach 8 Uhr an der Schule in Bernkastel-Kues ankommen.

Eltern: Schulbus nach Bernkastel-Kues ist überfüllt

Lesen Sie auch Verkehr : Bus an der Mosel kommt zu spät - Kinder versäumen Unterrichtsbeginn

Zudem sei der Bus so überfüllt, dass viele Kinder stehen müssten, bis sie in Bernkastel-Kues sind. Aus Sicht der Eltern sei das wegen des Unfallpotenzials eine gefährliche Situation. Die Pressesprecherin des Zweckverbandes Verkehrsverbund Region Trier Schhat für den Trierischen Volksfreund bei dem Busunternehmen, das diese Linien betreibt, nachgehört.

Lesen Sie auch Diskussionsveranstaltung : Wie kann die Verkehrswende in der Eifel gelingen?

Das sagt das Busunternehmen zum VRT

Das Busunternehmen habe demnach die Zeiten der Fahrt (311-622) zwischen Monzelfeld und dem Schulzentrum für den Zeitraum 3. bis 11. Januar 2023 nach Beendigung der Sperrung der B50 alt (erster Bauabschnitt) ausgewertet. Diese habe ergeben, dass von den insgesamt sieben Fahrten nur eine einzige mit drei Minuten Verspätung am Schulzentrum ankam. Die restlichen sechs Fahrten seien laut Busunternehmen zwischen sechs und zwölf Minuten vor der damaligen Ankunftszeit 7.50 Uhr angekommen.

Zusätzlich habe das Unternehmen den Zeitraum nach den Herbstferien überprüft. Von den insgesamt 37 Fahrten im Prüfzeitraum vom 2. November bis 22. Dezember 2022 seien demnach acht Fahrten in einem Zeitfenster von zwei bis acht Minuten nach 7.50 Uhr am Schulzentrum angekommen. Alle anderen Fahrten seien im Zeitfenster von null bis sieben Minuten vor 7.50 Uhr am Schulzentrum gewesen. Wie die Sprecherin weiterhin mitteilt, bitte das Unternehmen Eltern und Kinder um Verständnis, denn Busverspätungen seien in der Hauptverkehrszeit auch ohne Baustellen nicht immer auszuschließen. Das Unternehmen habe dennoch versprochen, die Situation vor Ort kontinuierlich zu beobachten, sodass Verspätungen für die Kinder künftig noch geringer würden.

Hinzu komme auch, dass das Busunternehmen nach Beendigung einer Baustelle immer ein paar Tage benötige, um den neuen Fahrplan zu erstellen und den Schulen mitzuteilen. Daher galt der neue Fahrplan seit Donnerstag, 12. Januar 2023.

Seit Mittwoch, 18. Januar, gelte nochmals ein optimierter Fahrplan, mit dem die Schüler dann laut Fahrplan schon um 7.39 Uhr am Schulzentrum ankommen. Die Umsteigehaltestelle bleibe weiterhin Monzelfeld, Grundschule. In Longkamp, Grundschule, fährt der Bus weiterhin um 6.59 Uhr ab.

Was die Sicherheit im Bus betrifft: „Unfälle in Bussen geschehen im Vergleich zu klassischen Verkehrsunfällen mit Autos selten, trotzdem ist die öffentliche Wahrnehmung sehr geschärft: Denn fast jeder benutzt öffentliche Verkehrsmittel und erwartet eine hohe Sicherheit. Insbesondere, wenn die eigenen Kinder mitfahren. Daher nehmen wir die Sorgen der Eltern immer ernst und prüfen jede Meldung, die an uns herangetragen wird. In diesem Fall teilte uns das Unternehmen auf Anfrage mit, dass alle Sitzplätze auf dieser Fahrt belegt sind, plus circa 15 Stehplätze.“