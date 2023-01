Prostitution : Wird aus dem Nightclub Blockhaus ein Steakhouse?

Der Bordellbetreiber Janni Gashi denkt aktuell darüber nach, seinen Night-Club Blockhaus in Longkamp zu schließen und dort ein Steak-Restaurant zu etablieren.

Bernkastel-Wittlich Der einzige Bordellbetreiber in Bernkastel-Wittlich klagt über schlechte Geschäfte und überlegt, sein Blockhaus anderweitig zu nutzen. Wie es aktuell für die Branche im Kreis aussieht.

Sind die goldenen Zeiten der Rotlicht-Bars, wo Prostituierte bei Piccolo-Sekt mit Gästen anbahnen, bevor sie gemeinsam aufs Zimmer verschwinden, vorbei? Obwohl sich die Corona-Pandemie, wie die Infektionszahlen belegen, derzeit auf dem Rückzug befindet, bleibe die Kundschaft dem „Night-Club Blockhaus“ in Longkamp nach wie vor fern, sagt Janni Gashi, Bordellbetreiber aus dem Hunsrück.

Im Vergleich zur Zeit vor Corona sei das Geschäft auf rund 30 Prozent geschrumpft. „Es kommen nur noch ein bis zwei Gäste pro Tag“, sagt Gashi, der seit 25 Jahren im Rotlichtmilieu der Region sein Geld verdient. Aktuell seien im Blockhaus „vier Damen“ tätig. „Die kommen und gehen, weil sie kein Geld verdienen“, sagt Gashi. „Die Corona-Pandemie ist für Bars und Nightclubs dieser Art tödlich. Der Betrieb ist komplett eingebrochen. Aktuell warten wir auf bessere Zeiten, vielleicht kommen sie wieder. Aber ich habe langsam keine Lust mehr.“

Warum viele nicht mehr ins Bordell gehen

Wodurch hat das Corona-Virus seinem Geschäftsmodell konkret geschadet? Gashi: „Viele Menschen haben nach wie vor Angst vor Körperkontakt. Deshalb kamen früher mehr Kunden.“ Dabei habe es im Blockhaus, sagt der Inhaber, bis heute keinen Corona-Fall gegeben. „Vor der Pandemie kamen auch viele ältere Herren, die kein Tschakka Tschakka mehr machen wollen, gerne mal vorbei, um mit den Damen einen Piccolo zu trinken – rein zur Unterhaltung. Aber das ist nicht mehr. Diese Thekenkundschaft ist komplett weg, und die Bars sind jetzt kaputt.“

Während der Pandemie und der Lockdowns, die das horizontale Gewerbe mehrfach zu Schließungen zwangen, habe sich das Geschäft mit der käuflichen Liebe mehr und mehr in den privaten Bereich verlagert, sagt Gashi. Das heißt: Mehr und mehr Prostituierte, so erklärt es der Barbetreiber, würden heimlich und ohne Anmeldung in ihren Privatwohnungen arbeiten. Mit Online-Werbung schaffen sie Kontakte zu Kunden, die sie dann in der Privatwohnung besuchen. Gashi: „So ist es überall. Bordelle und Bars gehen leer aus.“ Damit habe sich ein Großteil der Prostitution im Laufe der Lockdowns in die Illegalität verlagert, sagt Gashi.

Nach den neuen Vorgaben des Prostitutionsschutzgesetzes, das auch viele baulichen Regelungen für Bordellbetriebe enthält, würden auch kaum mehr Bordelle Genehmigungen erhalten. Gashi: „Und mehr und mehr Städte wie Wittlich oder Trier werden zum Sperrgebiet, wo Prostitution auf öffentlichen Straßen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet komplett verboten ist.“ Auch deshalb müssten Bars schließen und es werde mehr in privaten Wohnungen gearbeitet.

Was Gashi mit seinem Blockhaus in Longkamp vorhat

Da kaum mehr Kundschaft ins Blockhaus komme, sagt Gashi, habe er die Nase voll. „Vielleicht wird aus dem Blockhaus ein Steakhouse oder eine Spielothek, wenn wir dafür die Erlaubnis erhalten“, sagt der Bordellbetreiber aus dem Hunsrück. Was man wissen muss: Im Blockhaus Longkamp werden vom Betreiber lediglich Räume zur Verfügung gestellt. Die dort arbeitenden Prostituierten sind selbstständig tätig. Nach der Anmeldung ist es Prostituierten erlaubt, bundesweit ihrer Tätigkeit nachzugehen.

Wie das Geschäft für Sexarbeiterin Nicole Schulze läuft

Anders als Gashi will die in der Region bekannte Prostituierte Nicole Schulze, Vorstandsmitglied im Berufsverband Sexarbeit, derzeit nicht über ihr Geschäft klagen. Sie hat eine offizielle Erlaubnis dazu, nahe der Autobahn bei Sehlem in ihrem Wohnmobil ihrem Gewerbe nachzugehen. Das sei für sie dort recht angenehm, sagt Schulze, die aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich stammt und ihrem Geschäft früher in Trier und Umgebung nachgegangen ist. „Bei mir ist Frequenz. Meine Stammkunden aus Trier, Hermeskeil oder Kell am See kommen mich auch in Sehlem besuchen.“

Da sie durch den neuen Standort jedoch nicht mehr so weit fahren müsse, spare sie Spritkosten. „Ich bin trotzdem etwas teurer geworden“, sagt Schulze zu ihren Preisen, die sie inflationsbedingt aufgrund gestiegener Kosten für Benzin und Gas habe anheben müssen. „Denn das spüre ich natürlich auch.“ Ihre Kunden ebenso. „Manche Kunden kommen schon seltener, nicht mehr ein- oder zweimal in der Woche, sondern nur noch ein Mal im Monat.“

Dass sich Prostitution im Landkreis wie überall in Deutschland mehr in den „privaten Bereich“ verlagere, stellt auch die Sexarbeiterin und Gewerkschafterin aus Bernkastel-Wittlich fest. Den Grund sieht Schulze darin, dass Prostituierte während der Lockdowns „durch das soziale Netz gefallen“ seien. Denn Sexarbeit war in der Corona-Zeit lange verboten. Über Monate waren Bordelle und Clubs geschlossen. Prostituierte wussten nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren sollten.

Das hat bis heute Folgen: Um sich finanziell über Wasser zu halten, sind manche Sexarbeiterinnen während des Lockdowns in die Illegalität abgewandert – und auch dort geblieben. „Sie bleiben dort, wo es am günstigsten für sie ist“, sagt Schulze zum Phänomen, das mehr und mehr Prostituierte in privaten Räumen Kunden empfangen. Sie findet dafür jedoch nicht nur Kritik: „Die gehen nicht mehr in teure Hotels und üben ihr Gewerbe jetzt ohne Dritte wie Bordellbetreiber aus, wodurch am Ende mehr Geld für sie selbst übrig bleibt.“ Es sei blöd, so Schulze, dass Prostituierte damit in die Illegalität abrutschen würden, „aber es ist gut, dass sie dadurch selbstständig arbeiten können“.

