Fest : Longkamper feiern St.-Andreas-Kirmes

Longkamp (red) Gelungen war die St.-Andreas-Kirmes in Longkamp. Dies bestätigen auch zahlreiche zufriedene Besucher an allen Tagen bei relativ gutem Kirmeswetter. Nach dem Fassanstich durch den neuen Bürgermeister Horst Gorges, war bei der Longkamper Kirmes Musik für Jung und Alt von „acoustic4“ der Renner.

Stimmung und Begeisterung brachten auch die Tanzdarbietungen von „Crazy Melons“ und „Cheers“. Gelungen war auch am Sonntag das Kirmeshochamt mit dem Kirchenchor, das Fanfarenspiel der Longkamper Feuerwehr oder am Sonntagnachmittag die gute Unterhaltungsmusik vom MV Longkamp. Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Günter Martini (der TV berichtete). Ein passender Abschluss war die Montagabend-Party mit Stimmungsmusik. Foto: Peter Brucker