Vereine : Longkamper Musiker werden 90

Longkamp Der Longkamper Musikverein „Harmonie“ feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Das Jubiläums-Wochenende, 13. bis 15. September, wird am Freitag mit der bekannten Formation „da Blechhauf’n“ eröffnet.

Als Einstimmung auf die Österreicher präsentiert eine zu diesem Zweck gegründete Combo aus Vereinsmusikern ab 20 Uhr ein unterhaltsames Vorprogramm aus leichten Polkaklängen. Stehplatzkarten für das Konzert auf dem Festplatz in Longkamp gibt es unter anderem im Hofladen Zimmer und im Friseursalon Ruf in Longkamp. Bei Bedarf sind auch Sitzgelegenheiten vorhanden. Einlass ist um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Bierprobe, eine Musikolympiade, ein Gottesdienst und ein Jubiläumskonzert.

Kartenbestellungen für „da Blechhauf’n“ (19 Euro im Vorverkauf) und Anmeldungen zur Bierprobe am Samstag, 13.30 Uhr, bis 8. September, für 14 Euro beziehungsweise 20 Euro können per Mail an vorstand@mvlongkamp.de oder persönlich an Vorstandsmitglieder gerichtet werden.