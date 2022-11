Polizei : Polizeiinspektion Zell unter neuer Leitung: Lothar Schneider geht in den Ruhestand

Traben-Trarbach/Zell Nach mehr als 42 Jahren Dienst verabschiedete Polizeipräsident Friedel Durben den Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Zell, Polizeihauptkommissar Lothar Schneider, aus dem aktiven Polizeidienst.

Seinen Polizeidienst begann Schneider am 1. August 1980 in der Bereitschaftspolizei – damals als Polizeiwachtmeister. Erste Führungsaufgaben übernahm er 1989, nach erfolgreichem Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst, als Polizeikommissar und Dienstgruppenleiter im Polizeipräsidium Koblenz. Seit 1993 gehört Schneider der Polizeiinspektion Zell an. Zunächst war er auch hier Dienstgruppenleiter, ab 2008 stellvertretender Leiter und Leiter der Polizeiwache Traben-Trarbach. Am 1. Mai 2013 wurde er dann Chef der Polizeiinspektion.