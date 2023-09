Spenden können Kosten decken Die Zitterpartie hat ein Ende: Das Lott-Festival ist gerettet!

Raversbeuren · Die Solidarität in der Region ist groß, als sich die Lott-Gesellschaft nach dem verregneten Festival mit einem Hilferuf an ihre Fangemeinde wendet. Inzwischen ist klar: Das Minus ist gedeckt. In Zukunft soll sich aber das eine oder andere ändern.

13.09.2023, 06:49 Uhr

Ein buntes, alternatives, gemeinnütziges Festival: die Lott in Raversbeuren. Foto: Andreas Feichtner

Von Ursula Bartz

„Es gibt eine Lott 2024!“, verkündet Silvia Wolff. Die Vorsitzende der Lott-Gesellschaft, die viele regionale Kulturveranstaltungen auf die Beine stellt, allen voran das jährliche Festival in Raversbeuren im Hunsrück, ist überglücklich. Der Zuspruch sei sehr groß gewesen: „Es sind enorm viele Spenden eingegangen“, erzählt sie.