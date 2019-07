Festival : Woodstock-Flair im Hunsrück

-+- WG: 2907 G LOTT ________________________________ Von: Mosel Gesendet: Freitag, 14. Juli 2017 08:36:10 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Mosel Woch Betreff: 2907 G LOTT ________________________________ From: Eike Gall Sent: Friday, 14 July 2017 08:41:54 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna To: Mosel Subject: Veranstaltungshinweis Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie freundlich um die Veröffentlichung eines Hinweises auf das diesjährige Lott-Festival im Trierischen Volksfreundl. Einen Pressetext mit Programm und einen Ordner mit Fotos finden Sie im Anhang. Vielen Dank mit freundlichen Grüßen i.A. Eike Gall Grafik-Designer und Illustrator Zeughofstraße 19 10997 Berlin Mobil 0171-6277932 Mühlweg 12 56850 Enkirch Tel.: 06541-8163616 e-mail: info@eike-gall.de www.info-grafik.net Tel: - Fax: [cid:vdnk.jpg] - Tel: - Fax: E-Mail: wh_st@volksfreund.de Internet: http://www.v. Foto: Susanne Schug

RAversbeuren (red) Beim Lott-Festival im Hunsrückdorf Raversbeuren treten von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, 30 Bands und Einzelinterpreten auf der Hangbühne und Hauptbühne auf und sorgen für ein interessantes, abwechslungsreiches Programm.

Los geht das Festival am Freitag um 16.30 Uhr mit der jungen Rockband „Almost Biedermeier“. Am Samstag wird die Waldbühne ab 15 Uhr zur „Open Stage“. Jeder der auftreten will, kann sich am Infostand melden und versuchen einen Platz zu ergattern. Um 19.30 Uhr spielen unter anderem „Brightside Delight“ aus Trier und ab 23.30 Uhr die Formation „Lamb“ (Foto rechts) aus Großbritannien. Der Zirkus Balu gibt am Samstag und Sonntag mehrere Vorstellungen. Für die Kinder werden in der Nähe des Zirkus Aktivitäten angeboten. Das Festivalticket kostet 45 Euro. Wer erst am Samstag kommt, bezahlt 30 Euro. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Kinder unter 14 haben zahlen keinen Eintritt. Das ausführliche Programm mit Beschreibung der Bands ist unter www.lott-festival.de zu finden.