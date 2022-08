Musikfestival : Lott: Weniger Besucher, aber trotzdem super Stimmung

Raversbeuren Fast 30 Bands bieten den Fans des traditionsreichen Lott-Festivals bei Raversbeuren im Hunsrück drei Tage lang Livemusik .

Sommer, Sonne, erstes August­wochen­ende: „Die Lott“ ist wieder da. Nach zwei Jahren corona­bedingter Pause haben 150 Ehren­amtler des Vereins Lott-Gesellschaft wieder alles aufgebaut. Nahe dem kleinen Ort Raversbeuren oberhalb von Enkirch richteten sie das Traditionsfestival, das erstmals 1977 stattfand: die Waldbühne, auf der kleinere Events stattfinden, die Hangbühne, auf der Bands das Publikum für das folgende große Programm auf der Hauptbühne einstimmen, und das Zirkuszelt, in dem auch ergänzende Programmpunkte angesetzt sind – vom Poetry-Slam über Filmvorführungen zum Konzentrationslager Hinzert bis hin zu Zirkusvorstellungen für Kinder.

Die Band Lalala Napoli spielt beim Lott-Festival. Foto: Strouvelle Christoph

Im Mittelpunkt für die meisten Besucher des Lott-Festivals, oder einfach nur „die Lott“: die Musik. Und der Mix aus den sehr verschiedenen Musikstilen kommt beim Publikum an. Auf der Bühne stehen bis zu 30 Bands, die eigene Songs spielen, doch eigentlich eher einem kleinen Kreis bekannt sind und trotzdem das dankbare Publikum mitreißen. Nahezu bei jedem Auftritt findet sich eine tanzwütige Meute vor der Hauptbühne, die mitklatscht, mitsingt und bei jeder Band Zugaben fordert. „Die Stimmung ist super“, berichtet Jörg Berg aus Morbach, Stammbesucher der Lott, und freut sich. Die Bands am Freitag, dem ersten Abend des dreitägigen Festivals, seien bereits hervorragend gewesen, erzählt er mit Begeisterung. Doch er spricht auch ein Manko der aktuellen Lott an: die geringere Zuschauerzahl. „Ich habe die Wiese noch nie so leer gesehen“, sagt er und zeigt auf den Hang, der umrahmt ist mit Verkaufs- und Essensständen und von dem aus die Zuschauer einen guten Blick auf die Bühne haben.

Das bestätigt Silvia Wolff, Vorsitzende der ausrichtenden Lott-Gesellschaft. „Wir rechnen mit 30 Prozent weniger Zuschauern“, berichtet sie. In der Vor-Corona-Zeit waren es meist um die 7000 Menschen, die das Festival besucht haben. Die Gründe für die geringere Resonanz in diesem Jahr? „Wir wissen es nicht“, sagt Wolff. Für Freitag­abend waren Gewitter angesagt, was möglicherweise eine Rolle spielte, eventuell das Corona­virus, das immer noch aktiv ist, oder das in diesem Jahr besonders große Angebot an Events, zählt sie an möglichen Gründen auf. Die höheren Eintrittspreise, die die Lott-Gesellschaft braucht, um die gestiegenen Kosten aufzufangen, seien nicht die Ursache. „Es gab nicht einen, der sich darüber beschwert hat“, sagt die Vorsitzende.

Morgane Ji und ihre Band. Foto: Strouvelle Christoph

Im Gegenteil: Erstmals hat es für finanziell benachteiligte Menschen Solidaritätstickets gegeben. Und viele Besucher hätten ihren regulären Eintrittspreis aufgerundet, so dass sich dieses Soli-Ticket selbst trage. Und für die 60 Euro Eintritt sei alles drin – Zelten, Parken, das Programm, zählt sie auf. Was der geringere Besucherzuspruch für die Lott-Gesellschaft bedeutet? „Das wissen wir noch nicht“, sagt Wolff.

Fest steht: Die Stimmung unter den Besuchern ist mindestens so gut wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Als die Band The Buggs aus Düsseldorf nach ihrem Auftritt schon die Instrumente abbaut, singen die Zuschauer minutenlang noch den Refrain ihres letzten Liedes. Und direkt nach der Umbau­pause ist das Publikum sofort wieder mit dabei, als die aus Afrika stammende Morgane Ji plus Band mit ihrer Show beginnt.