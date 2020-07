Benefiz : Lott-Gesellschaft sammelt Spenden

Raversbeuren/Traben-Trarbach Die Lott-Gesellschaft ist ein rein ehrenamtlich organisierter, gemeinnütziger Verein, der ohne Sponsoren seine Veranstaltungen stemmt. Neben der Förderung kultureller Veranstaltungen in der Region spendet der Verein jedes Jahr auch an gemeinnützige Projekte und Organisationen.

Da durch den Covid-19-bedingten Ausfall des Lott-Festivals keine Einnahmen erzielt werden, stehen auch die Spenden für die seit Jahren von der Lott-Gesellschaft unterstützten Projekte vor dem Aus. Namentlich sind das die Puthi Komar Organisation (Schulprojekte in Kambodscha) und Pangea (Vorschulprojekt Namibia), die sich beide dafür einsetzen, dortigen Kindern einen Zugang zu guter Bildung zu ermöglichen. Damit die Projekte auch dieses Jahr in gewohnter Höhe unterstützt werden können, ruft die Lott-Gesellschaft zu Spenden auf. Für den Fall, dass mehr als die benötigten 5000 Euro zusammenkommen, wird der Verein in der Jahreshauptversammlung über die weitere Verteilung entscheiden.